亞洲第二大「2022亞太國際風力發電展展」9日正式開幕，活動為期3天，來自15國、133家風電產業廠商齊聚高雄。（柯宗緯攝）

亞洲第二大「2022亞太國際風力發電展展」9日正式開幕，活動為期3天，來自15國、133家風電產業廠商齊聚高雄。（柯宗緯攝）

亞洲第二大「2022亞太國際風力發電展展」9日正式開幕，活動為期3天，來自15國、133家風電產業廠商齊聚高雄。（柯宗緯攝）

亞洲第二大「2022亞太國際風力發電展」9日正式開幕，活動為期3天，來自15國、133家風電產業廠商齊聚高雄，地點選在能同時進行海陸展示的高雄展覽館舉行，目標推動台灣成為亞太離岸風電中心。

主辦單位安益集團總裁涂建國指出，亞太風電展連續第4年在高雄展覽館開展，這次丹麥、荷蘭、英國、蘇格蘭、法國更以國家館形式擴大展出，而活動採取線上、線下同步展出的虛實展會模式，讓全球業者打破空間與距離限制，進而創造跨國合作商機。

涂建國指出，亞太風電展除支持台灣發展離岸風電產業，與產業在地化的目標，也著眼於整個亞太地區新興風電產業發展趨勢，期待為國內外業者，共同建立風電產業在地供應鏈，提供一個充分交流的平台，推動台灣成為亞太離岸風電中心。

高市副市長林欽榮表示，台灣具備得天獨厚環境條件，加上中央對於風電產業鏈在地化政策大力支持，讓高雄有了發展風電產業的絕佳起點，他以離岸風電水下基礎相關產業供應為例，從扣件、銲材、防蝕塗料等零件，可由高雄在地化供應鏈供給。

林欽榮進一步說明，高雄擁有完整鋼結構產業供應鏈，包含中鋼籌組「離岸風電零組件國產化產業聯盟」（Wind-Team）、台船組成「離岸風電海事工程產業聯盟」（Marine Team），加以先天優異的港埠運輸條件，已搶占離岸風電產業先機。

林欽榮也期待，透過風電產業在地化，讓高雄既有的優勢產業，能順勢升級為高附加價值的綠能產業，藉此整備產業發展基礎設施環境，進一步推升高雄成為亞洲地區海洋科學、工程、研究發展的樞紐基地。

今年有6大主題活動，打造最佳交流合作平台外，也針對浮式風機、人才培訓、在地化供應與實踐及創新技術與解決方案等最新產業趨勢進行共35場發表會。

此外，3月11日將安排貴賓參訪亞洲區首座完整「離岸風電」認證課程訓練機構，位於興達港區的海洋科技產業創新專區，期待興達港轉型升級，蛻變成亞太地區離岸風電的重要基地之一。