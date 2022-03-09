蔡英文總統與副總統賴清德今以軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷訪問團暨雙邊會晤、贈勳暨國宴；蔡總統致詞透露，貝里斯辣椒醬Marie Sharp，非常受到臺灣人民的歡迎，她個人也非常喜歡。

總統親為布里仙紐總理配掛「特種大綬卿雲勳章」並致詞表示，布里仙紐總理是臺灣的老朋友、好朋友。這次布里仙紐總理睽違16年後再度訪問臺灣，她除代表臺灣人民表達誠摯歡迎，也透過頒贈「特種大綬卿雲勳章」，感謝布里仙紐總理對兩國邦誼的支持及貢獻。

總統指出，過去一年多，在臺灣與貝里斯的共同努力下，有越來越多的貝里斯商品開始在臺灣商場內銷售，這幾年來，兩國在農業技術、環境永續及文化教育等領域，都有許多合作成果。疫情期間，雙方也互相分享資源，共同堅定攜手對抗疫情。

總統說，這些成果背後，都有布里仙紐總理的大力支持，她感謝總理所帶領的內閣團隊，多次在國際場合為臺灣仗義執言，支持臺灣的國際參與。相信未來，臺灣與貝里斯會繼續在各方面相互扶持，密切合作，共同為雙方人民創造更多的穩定及繁榮。

布里仙紐總理接受贈勳後致詞表示，臺灣不但是世界公認的民主國家，也是通訊、科技、半導體、教育、公共衛生、醫療照護以及社區安全網等領域的領頭羊。

他認為，「我們正處於一個動盪的時代」，包括COVID-19疫情、通貨膨脹、供應鏈受到挑戰，以及戰爭等。現在正是關鍵的歷史時刻，友好的國家必須要團結一致，強化彼此對共享原則的承諾。

布里仙紐總理說，貝里斯跟臺灣一樣，也是一個民主國家，政府是由人民所選出，且擁護民主價值，不容妥協。此外，公私部門也一起合作，共同朝減少貧困、改善人民生活、提供就業機會，以及促進教育、醫療照護與居住品質等方向努力。

對於此次獲贈「特種大綬卿雲勳章」，布里仙紐總理也表達誠摯謝意，並強調這份殊榮可謂臺灣與貝里斯之間友誼的象徵。

至於今年1月「臺貝經濟合作協定」已經正式生效，總統致詞時表示，這幾年來，貝里斯在布里仙紐總理的帶領下，把握全球供應鏈重組的機會，加速拓展對外經貿，經濟表現非常亮眼。也期待臺灣和貝里斯能夠繼續深化雙邊經貿關係。就在今年1月，「臺貝經濟合作協定」已經正式生效，相信透過雙邊優惠關稅及投資保障待遇，兩國經貿夥伴關係會越來越緊密。

總統提到，現在全球進入疫後復甦階段，臺灣和貝里斯會繼續攜手合作，推動各項計畫。不論是防疫、疫後經濟復甦，或是深化婦女賦權等工作，我們都希望有豐碩的成果。藉著這個機會，她要特別感謝羅莎娜總理夫人，不僅參與臺灣在貝里斯推動的婦女賦權計畫，這次更以貝里斯婦幼特使的身分訪問臺灣，進一步推動兩國在提升婦幼權益上的合作。

總統強調，一個多月前，布里仙紐總理和賴清德副總統，除了共同出席宏都拉斯總統就職典禮，也進行了雙邊會談。這次布里仙紐總理訪問臺灣，也不只到臺北，將走訪臺南，感受南臺灣的風情。

布里仙紐總理致詞時表示，目前在貝里斯還是38婦女節，他向蔡總統以及全臺灣的女性祝賀「婦女節快樂」。今天天氣非常好，是兩國好朋友見面的最佳日子。