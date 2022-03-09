前幾天受冷氣團影響，各地氣溫再度降低，讓人忍不住想買碗熱湯暖身，一名男網友表示，他到小吃店用餐時點了一碗湯，但湯裡卻有一個長相怪異，且漲滿許多白色尖刺的配料，好奇詢問這是什麼，對此有老饕解答，這其實是牛雜湯裡常見的「毛肚」。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，昨（8日）晚他到小吃店用餐，因為天氣冷所以隨便點了一碗熱湯暖身，沒想到熱湯送上時，他便發現一個不曾見過的配料，好奇這個食材究竟是什麼。

從照片可見，該名男網友用筷子夾起一個奇怪的配料，其上方有許多大大小小的白色尖刺，讓他看了頓時毛骨悚然，連網友也驚呼，「好噁心」、「超噁的，密集恐懼症發作」、「好像鼻頭粉刺」、「哥吉拉的皮嗎」。

隨後有老饕公布解答，「這是牛雜湯裡面的『毛肚』，牛一共有四個胃，這是其中一個胃部，口感很好」、「應該是牛雜湯看起來像毛肚，又稱牛百頁」、「我前陣子也是點了一碗牛肚湯，拿回家一打開以為店家煮錯，後來上網查才知道這也是牛肚的一種，但是長相真的滿恐怖的」。

網站「PanSci泛科學」曾介紹，牛是反芻動物，雖然只有一個胃，但又分成四個胃部，包括「瘤胃」、「蜂巢胃」、「重瓣胃」、「皺胃」，且每個胃部的功能都不同，因此外觀上也有差異，該名男網友夾起的就是「重瓣胃」，因其上面有許多白色肉刺且層層堆疊著，因此又稱「毛肚」、「牛百頁」。