藝人大S閃婚舊愛具俊曄，其中讓兩人再續前緣的重要關鍵「手機號碼」，瞬間成為全台關注焦點。FB粉專《TCPB局長室》也順勢發文表示，同樣手機號碼20年沒換，但有別於大S等到如意郎君，卻等到了「他」，貼文曝光引起廣大網友同感，眾人笑翻狂讚。

大S閃婚消息一出，大家討論度最高的就是手機號碼多久沒換，或是舊情人有沒有打來之類的話題，由台中市政府警察局所經營的FB粉專《TCPB局長室》也趁著這一波熱度宣導反詐騙表示，「大S手機號碼二十年沒換等到了具俊曄，我手機號碼二十年沒換，卻等到了假同學」。

《TCPB局長室》指出，詐騙樣式百百款，假冒親友的「猜猜我是誰」手法更是歷久不衰，常有歹徒冒充親友、同學，然後以受傷住院、調頭寸、被追債等各種理由借款，對方一旦心軟匯款，歹徒馬上捲款逃逸，提醒民眾「二十年前老情人打來的機會微乎其微，不是詐騙就是借錢」。

由於剛好搭上時事，貼文一出瞬間吸引超過5千人按讚，網友不僅紛表同感，並大讚小編太有才，直呼「小編太強了」、「銜接的很好」、「真心認同」、「我手機號碼二十年沒換，卻等到了繳費單」、「等到的都是要我借錢的」、「小編有梗，當警察可惜了」。