新竹縣消防局首辦第1期高級救護技術員訓練班，在疫情下學員完成長達1304小時的訓練，9日在第一大隊盛大舉行結訓典禮，副縣長陳見賢指出，14名學員取得EMT-P證照後，竹縣將成立桃竹苗第一支專責高級救護分隊，提供縣民更專業的緊急救護服務，守護縣民的生命財產安全。

這項長達近1年的高級救護技術員訓練，由中醫大附設醫院台中總院承辦，新竹縣消防局精選14位消防員外，新竹市消防局及基隆市消防局各遴派4名優秀者參訓，另有台灣災難醫療隊發展協會2名民間人士參與，共24名學員。

陳見賢表示，竹縣消防局不斷精進救護技術與品質，目前多為中級救護技術員（EMT-2），但高級救護技術員（EMT-P）全局人數只有19人，比率僅5％略顯不足，縣府去年特別撥款280萬元辦理第1期高級救護技術員訓練，是竹竹苗地區首次舉辦。

陳見賢指培訓14名同仁成為高級救護技術員，可讓竹縣TP的比率大幅提升至9％，他期望竹縣不只在EMT-P的量能上增加，救護品質也要持續精益求精，與醫院間相互合作。

結訓成績第1名的竹縣學員許育誠表示，參訓過程中印象最深刻的事情就是因疫情被迫中斷訓練，期間必須得返隊服勤，在執行緊急救護的勤務中，深怕載送到院後被篩檢出確診的病人而被框列隔離，無法繼續參訓。

消防局長孫福佑指出，高級救護技術員得在預立醫療流程下，對病人實施氣管內插管，給予急救藥物及操作手動電擊器等急救處置，讓危急病人延續生命，也能讓救護工作獲得更多的成就感。

孫福佐期勉學員EMT-P結訓只是個開始，取得證照後更要發揮所長，努力執行高救術，救更多的人，也期望藉由培訓更多的EMT-P，提供高級急救處置作為，再創新竹縣消防局緊急救護新里程碑。