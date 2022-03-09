桃園市近年來各校無論是國際教育、技職教育都表現良好，本周末12、13日將舉行高中高職博覽會，今年受疫情影響採取線上、實體博覽會並行，線上博覽會已從1月啟動，實體博覽會預估將吸引2萬人次參觀。

副市長高安邦表示，桃園市高中職博覽會主題為「自主多元、學習無限」，意旨自主學習將來是非常重要的里程碑，今年總共設置39個攤位，比較特別的是姊妹縣市連江縣馬祖高中、中正預校也都來桃園設攤，盼讓每位國中生都能選到符合自身學習意願及能力的學校，順利升高中。

武陵高中、桃園高中、內壢高中、陽明高中及大園國際高中等5所市立頂尖高中與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制合作備忘錄，推動「臺美雙聯學制」。內壢高中推動王炎川表示，今年有5名學生參加，必須在3年期間內完成規定修習時數，且會利用1個暑假到美國參加營隊。

「50萬內可以搞定！」王炎川說，臺美雙聯學制每周有固定外師單獨面談授課，再來可以成為美國國籍，以利往後申請美國的大學，這對未來想要到美國唸大學的高中生來說吸引力非常大，所有的費用都已經包含在註冊費中，只有機票自己要負責。

力推國際教育的大園國際高中，在2021年3月23日取得國際文憑組織（IBO）授權認證，成為桃園第1所提供國際文憑課程（IBDP）的公立高中。

大園國際高中表示，IB課程完全與國外對接，並採取全英語方式授課，且須撰寫論文經國外單位審查才能取得國際文憑，學生可免托福等考試直接申請國外大學，這是非常艱鉅的挑戰，去年推出後招收46名學生額滿，相信學生若完成IB培訓，無論國內外的大學都能順利銜接。