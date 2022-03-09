統一集團為強化物流布建，8日深夜公告投下10.3億元，向巨泉鑄造公司，買下桃園楊梅7,196坪的土地，將作為集團倉儲物流園區及生產製造使用。

統一集團上月底剛宣布斥資百億元，要在台南新市打造全新的複合式大型物流園區，當時統一集團董事長羅智先就已經預告，不只台南，未來統一在全台北、中、南、高等都會複製相同模式，以集結集團物流戰力。

統一此次購置桃園土地，為全台物流中心布局的其中一環，預計將興建北部物流園區。

羅智先表示，物流已經是生活產業中不可或缺的一環，統一將致力提升與整合集團的物流事業，讓國人更迅速、即時、安全地取得商品，創造更佳消費者體驗。

在此之前，統一去年也宣布成立100%持股的全新子公司統流開發，整併旗下負責常溫物流的捷盟行銷，負責低溫物流的統昶行銷，負責電商物流的大智通文化行銷，負責宅配的統一速達，以及負責多溫層配送的捷盛運輸等五家物流相關子公司，希望整合資源，並強化服務。