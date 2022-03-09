北北基桃自3月起街頭藝人證通用，只要在任一城市登記取得街頭藝人證，就能在4縣市核准公告的街頭藝人場地表演，其中大溪中正公園包辦全市前3名最熱門展演地點，街頭藝人跨區表演直呼方便，但也盼能擴大至全台1證通用。

文化局表演藝術科長楊宗哲表示，只要上網確認資料正確無誤就能換發新證照，不需要再繳交200元費用，目前有862組街頭藝人領有證照，而市內展演點共有139處可登記，現在北北基桃1證通用，讓更多街頭藝人有更多元的表演地點可以選擇。

3月起北北基桃1證通用，風景管理處統計，目前還沒有外縣市的街頭藝人到桃園登記表演，不過有不少桃園的街頭藝人會到雙北演出。談及市內最搶手的展演點，前4名依序為大溪中正公園帆船區、大溪中正公園相撲亭、大溪中正公園陀螺廣場及虎頭山榕樹園區，最多街頭藝人將這些展演點列為第1志願。

風管處說，展演點每月登記1次，假設有10人登記想在大溪中正公園帆船區演出，會採取公平抽籤的方式並錄影存證，以避免街頭藝人之間的糾紛。

「盼能1證全台通用！」街頭藝人喵仔哥疫情前是全職街頭藝人，不過受疫情影響後改為兼職，他坦言收入大減，不得不另謀出路，所幸近期疫情趨緩又開始可以回到街頭演出。

喵仔哥擁有10張街頭藝人證照，這次北北基桃4地1證通用施行後，他也曾到台北登記表演，他表示，證照通用非常方便，不會有這張快過期，另張忘記換證等狀況，最希望的還是能全台1證通用，另也建議換證、場地登記程序應改為線上作業。