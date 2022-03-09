台中市新任新聞局長鄭照新9日由副局長黃傳榜、主秘陳瑜陪同，拜訪市議員楊典忠。楊典忠針對清水社宅問題提出質疑，他說2016年都發局完成先期規畫作業，翌年決議「改列長期評估基地」並同意備查在案；市府新聞稿卻說「前朝決議不開發」，根本是「竹篙湊菜刀」。

市府住宅發展工程處表示，納入長期評估基地者屬可行性低的備選土地，必須待當時評估開發「限制條件」改變後，才會考慮正式納入開發基地。故林前市長、盧市長兩任市長任內鰲峰段土地均未曾納入社宅開發基地及戶數目標。

楊典忠說，2019年盧市長上任後，台中市議會召開第一次大會，市府提送原清水分局舊宿舍位於鰲峰段490、491、495、496、497、506、507、508、512、519地號之公有土地處分案，當時就要求市長懸崖勒馬不要一上任就當敗家市長，雖然財政局到現在還沒出售土地，但是明明說要列入長期評估基地，怎麼3年後的今天卻有推給前朝，市府的心態還是相當可議。

楊典忠表示，清水社宅舊址閒置三年，他要求在中區興中街的大火正凸顯台中市社會住宅需求的重要性，市政府有必要給台中市的租屋市民們一個安全的住宅環境；呼籲盧市長，「如果妳不能要求妳的建商好朋友們蓋出平價住宅，遏止房價飆升，就請要求都發局多蓋一些社會住宅給需要租屋的市民們吧」。

市府住宅發展工程處說，社會住宅興辦均須辦理先期規畫評估可行後，透列預算才可開發，故鰲峰段土地經辦理先期規畫評估後，基地內公私有土地權屬及巷道繁雜問題，建議不適合優先開發社會住宅，故林前市長任內即考量先期規劃評估建議，以及推動社會住宅財務困難，故以區域需求量高的公有權屬土地(無地上物及道路)優先推動，才能發揮社會住宅政策的最大成效，因此裁定清水區鰲峰段基地不列入優先開發社會住宅基地，改列長期評估基地。