經濟部第24屆全球自行車設計比賽(IBDC)今舉行頒獎典禮，在來自美國、英國、義大利、澳洲等13個國家共157件的參賽作品中，共選拔出17件優異的獲獎作品。其中本屆金牌，由提出以專為上班族設計行動辦公電動自行車的台灣設計師葉泓廷拿下。

IBDC是全球第一個導入自行車創意設計與原創概念的自行車設計比賽，24年共有87個國家參賽、累積近1萬5000件參賽作品資料庫，衍生60餘件創新產品／專利及4家新創公司。

根據財政部資料顯示，2021年我國自行車及零件總出口值約51.47億美元，較前一年年增近40％。經濟部表示，提前布局電輔車關鍵技術及開拓創新應用，是台灣產業迎向下一個黃金世代的關鍵點。

第24屆IBDC的參賽主題為「智慧．永續．心生活」，本屆參賽作品大多聚焦於智慧化科技輔助電動自行車設計。葉泓廷以打造一台專為上班族設計的行動辦公電動自行車(BUCK)創新概念得獎。BUCK具有可收納的升降桌板，同時建有智慧路線導航，可為使用者找到附近最適合停留的辦公地點，被評為充分展現新生活形態與感性設計的創新產品。

在台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE 2022)展期，經濟部科專成果主題館也展示21項自行車領域科技專案成果，包括「電動輔助自行車(E-Bike)」、「IOT、智慧化產品(Bike-E)」、「檢測認證服務能量」、「智慧製造」及「人才培訓與淨零碳排推動方案」等。