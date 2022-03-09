知名口足畫家許世皇不畏身體缺陷，活出生命色彩的故事感動全台，目前居住台中的他平時搭公車通勤，但他近日發文痛批台中某些公車司機看到他的輪椅後竟直接拒載、開走，他無奈之下只能「肉身擋車」，司機才會勉強幫他裝踏板上車，他說曾有某路公車多達6次拒載他，讓他無奈且難過。

許世皇在臉書社團「公車 我要搭公車」多次發文表示，他在本月5日於台中市區路邊攔公車時，被某路公車司機看到他的輪椅設備後直接開走「拒載」，且該輛公車已經拒載他達6次，他發文質疑司機因認為輪椅上車較麻煩，因此直接開走；此外，許世皇也曾在1月12日當天遭其他公車拒載。

41歲玻璃娃娃陳靜琪來台找到真愛，去年10月底與丈夫許世皇結婚。（資料照）

許世皇發文痛批台中某些公車看到他的輪椅後竟直接拒載、開走，他無奈只能「肉身擋車」，司機才會勉強幫他裝踏板上車，他說曾有某路公車多達6次拒載他。（翻攝自臉書社團「公車 我要搭公車」）

許世皇說，1月12日該輛公車司機讓乘客下車後就欲離開，他急忙上前「肉身擋車」，司機才勉強裝踏板讓他上車，過程中還沒有將公車傾斜，一度讓他上車時差點翻倒輪椅，在此之前他已被同輛公車拒載達5次；他說也曾被另名司機要求胸前掛牌子說「我要搭車」，不然司機看不到，讓他心裡很難受。

其他網友紛紛留言痛批「態度實在差勁，沒有職業道德的司機」、「做為公車司機本來就要注意站牌有沒乘客，沒看到乘客那就表示他眼睛有問題」、「手是正常的不需要掛牌子，誇張」、「這是哪門子的態度啊」、「司機太可惡了」、「直接投訴了」、「台中公車真的是很…」。