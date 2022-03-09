大陸外交部發言人趙立堅今（9日）主持例行記者會。針對美國《紐約時報》近期發表的兩篇關於大陸事先知曉俄羅斯對烏克蘭軍事行動的報導，趙立堅回應，近日，美國政府在烏克蘭問題上接二連三散佈針對大陸的虛假訊息，企圖轉嫁矛盾、挑動對抗，烏克蘭問題演變到今天，正是以美國為首的北約所作所為，才一步步將俄烏矛盾推向了火山口。

《紐約時報》2日引用美國和歐洲情報機構匿名人員、秘密報告的訊息源，披露大陸高級官員曾在2月初要求俄羅斯不要在北京冬奧會結束前對烏克蘭採取軍事行動，並稱，在俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動前，大陸對俄行動計劃和意圖就已有一定程度的了解。

趙立堅表示，近日，美國政府在烏克蘭問題上接二連三散佈針對大陸的虛假訊息，企圖轉嫁矛盾，挑動對抗，藉機漁利，可謂手段卑劣，用心險惡。烏克蘭問題演變到今天，來龍去脈十分清楚，正是以美國為首的北約的所作所為，才一步步將俄烏矛盾推向了火山口。

趙立堅指出，美國無視自身責任，反而指責大陸有關烏克蘭問題的立場，給同時打壓中俄兩國的圖謀尋找操作空間，以達到維護霸權的目的，「美國政府越是費盡心機造謠污衊，渲染操作，就越是讓國際社會看清楚其信譽帳戶的累累赤字」。