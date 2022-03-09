嘉義市鐵路高架化進行切換臨時軌工程，利用周六深夜施工。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市鐵路高架化夜間電車線施工。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市區鐵路高架化工程目前進行全線4個臨時軌區間的切換工程，交通部鐵道局中部工程處表示，3月5日至5月初利用周六夜間10時10分至周日清晨4時50分施工，工區有加強防噪措施，但仍會影響周邊住戶安寧，盼居民諒解。

交通部鐵道局中部工程處表示，臨時軌切換必須將鐵道斷電封鎖施工，因應台鐵輸運旅客，自3月5日起，東正線每個工區會利用1至2個周六深夜10時10分至隔天周日清晨4時50分許施工，預計至5月初完成；西正線預計於7月至9月進行切換工程，每個區間利用1個周六深夜施工。

中工處主任工程司林健智指出，嘉義市鐵路高架化工程全線高架段的臨時軌由北至南分4個工區，第1工區在荖藤里宏仁女中旁、第2工區是博愛陸橋至嘉義車站、第3工區由嘉義車站垂楊大橋至車店里、第4工區是嘉義縣北回歸線至鴿溪寮平交道附近。

林健智說，第1、第4工區只需1個周六深夜時段施工；第2、3工區因接近嘉義車站，軌道路線較複雜，1條正線需2個周六深夜時段施工，第3工區跨越新西里、西平里、車店里，於上周六深夜進行東正線切換施工，3月12日周六深夜在同一地點再施工一次即可完成東正線切換。

林健智說，鐵路高架化工程工區都設置2.4米以上的圍籬及加強防噪措施，低樓層民宅對防噪會比較有感，但高樓層可能受影響較明顯，盼居民能體諒。

嘉義市政府交通處交通工程科長賴義龍指出，東正線、西正線就是台鐵南北行駛的鐵軌，各有2條，由於高架化工程期間仍要維持鐵路運行，必須切換到臨時軌運行，再拆掉目前行駛的鐵軌。

市府交通處表示，為顧及鐵路運行與施工人車安全，部分工區選擇衝擊較小的周六夜間施工，仍不可避免會對周邊居民產生噪音影響，盼鄰近里民諒解。