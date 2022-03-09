法務部調查局身為國家金融情報中心（Financial Intelligence Unit，簡稱：FIU），肩負防制國際洗錢犯罪重責大任，9日調查局在法務部記者會中說明受理、分析及分送國內外金融情資角色與功能，並提出防制洗錢工作亮點。其中針對近來俄烏大戰，調查局也配合政府政策，參與了國際聯手制裁俄羅斯的行列。

調查局洗錢防制處指出，調查局身為國家FIU，定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布的金融制裁名單，主動公告於法務部調查局全球資訊網。以最近俄烏戰爭為例，調查局即配合政府政策加入制裁俄羅斯，於網站公告歐盟及OFAC制裁名單，方便金融機構等相關單位比對，並適時申報可疑交易報大額交易報告。

調查局表示，FIU現階段的重點工作，包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。自2021年至2022年2月28日為止，以協助全國五區國稅局共查處逃漏稅超過22億元，也從金融情資中，發掘重大詐貸、背信、違反銀行法及證券交易法等重大金融犯罪，每年至少十件以上。

在剝奪犯罪所得方面，FIU也協助檢方查扣「楓林網」違反《著作權法》犯罪所得6700萬元，以及「騙扁小子」黃琪詐欺及違反《洗錢防制法》不法所得共1億200萬元，合計超過1億6900萬元的財產。