大陸外交部發言人趙立堅今天（9日）主持例行記者會。有記者提問，白宮發言人莎琪警告稱，如果中國不遵守西方對俄羅斯實施的制裁，美國可能採取報復性措施。中方對此有何評論？

趙立堅表示，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，中方堅決反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，應嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方權益。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和個人的合法權益。