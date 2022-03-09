美稱若不遵守對俄制裁將採取報復性措施 陸外交部回應了 16:562022/03/09 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美稱陸若不遵守對俄制裁將採取報復性措施。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人趙立堅今天（9日）主持例行記者會。有記者提問，白宮發言人莎琪警告稱，如果中國不遵守西方對俄羅斯實施的制裁，美國可能採取報復性措施。中方對此有何評論？ 趙立堅表示，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，中方堅決反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，應嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方權益。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和個人的合法權益。 習近平與德法領導人視頻後 美媒：北京親俄立場或有微妙變化 中企若藐視對俄制裁令 美揚言發動毀滅性行動 #制裁 #大陸 #報復性措施 #俄羅斯 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳美官員要求委內瑞拉直接供應美國石油 換取鬆綁制裁 14:132022/03/09 財經 再祭制裁 歐美將禁止俄國能源進口 04:102022/03/09 國際大事 拉攏普丁好友 美為石油可能放鬆對這國制裁 11:052022/03/09 國際 西方制裁陷兩難 憂俄鎳供貨受阻 04:102022/03/08 全球財經 俄要求保證不實施石油制裁，遭美回絕 伊朗核協議談判 瀕破裂 04:102022/03/08 全球財經 多國軍援烏克蘭 波蘭機場擔綱 04:102022/03/08 國際大事 美急刪在烏生物實驗室訊息 陸外交部促美方接受多邊核查 17:142022/03/08 兩岸 俄烏戰事延燒 歐美商撤出俄國 陸企伺機搶進 04:102022/03/09 全球財經 《國際產業》彌補俄油缺口 傳美國擬放寬委內瑞拉出口禁令 13:092022/03/09 財經 台灣為何加入制裁俄羅斯？賴清德：我們不得不 14:392022/03/09 政治 國戰會論壇》美「豪華團訪台」：拜登加戲，民進黨尷尬（周忠菲） 01:412022/03/09 海納百川 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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