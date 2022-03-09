證交所指出，永大（1507）因將進行股份轉換，其有價證券自4月14日起停止買賣，並於4月21日起終止上市。

永大因與日商株式會社日立製作所進行股份轉換，成為其100％持有之子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定之情事，證交所公告該公司有價證券自4月14日起停止買賣，即4月13日（周三）為最後交易日，停止股東名簿記載變更日為4月17～4月21日，並於4月21日起終止上市。