永大4/21起下市 4/13為最後交易日 16:532022/03/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，永大（1507）因將進行股份轉換，其有價證券自4月14日起停止買賣，並於4月21日起終止上市。 永大因與日商株式會社日立製作所進行股份轉換，成為其100％持有之子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定之情事，證交所公告該公司有價證券自4月14日起停止買賣，即4月13日（周三）為最後交易日，停止股東名簿記載變更日為4月17～4月21日，並於4月21日起終止上市。 美股1月最後交易日指期小跌 月線走勢近2年最差 基勝-KY自3月3日起終止上市 #永大 #有價證券 #終止上市 #最後交易日 #股份轉換 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網路查有價證券 可用金融卡 04:102022/02/23 證券．權證 創新板上市條件鬆綁 上路 04:102022/02/11 證券．權證 基勝-KY 3／3下市 04:102022/01/20 證券．權證 永大股臨會補選三董事 日立完全入主 11:492021/12/28 財經 櫃買財務重點專區 12／30上線 更新 04:102021/12/25 證券．權證 英瑞-KY 1／27下市 04:102021/12/20 投資理財 《百貨股》客思達-KY董事會決議終止上市 每股收購價39.5元 10:512022/02/26 財經 又一家具貿易業私有化 客思達-KY擬申請終止上市 21:512022/02/25 財經 《電機股》永大4月14日起停止買賣 4月21日下市 16:202022/03/09 財經 精熙私有化 3／18終止上市 04:102022/01/19 證券．權證 《電機股》永大股臨會完成董事補選 日立完全入主董事會 10:342021/12/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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