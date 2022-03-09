為了不影響板南線營運、減少徵收私有地及減少轉乘路徑，環評大會初審小今天第5次審查台北市捷運局的「萬大—中和—樹林地區捷運系統」第3次環差報告專案小組，民眾憂心影響公園使用面積、路徑過於接近民宅及學校，共有14位現場民眾發言，討論十分熱烈，最後通過初審小組建議通過，但民眾則揚言要提告。

開發單位指出，萬大線LG11站（土城站）原有方案設置於金城路上方，興建時恐影響板南線營運，且轉乘設施及出入口A設置在金城公園內、使用公園1482平方公尺，加上車站出入口位於北側金城公園內、轉乘路徑長；變更方案後在金城公園上方設站，不影響土城站營運，且高架站採單柱佈設、無須徵收私有地，轉乘時間從5分鐘以上縮短至僅需約3分鐘就能完成站內轉乘。

開發單位提及，也與新北市土城行政園區協調，擬增加520平方米的綠地，將比開發前的3456.7平方公尺，增加至3879.5平方公尺的綠地。

許多在地民眾在會前對此變更案抗議，指出變更後的方案距離國小僅有約10公尺、社區不到6公尺，噪音恐怕會影響受教、居住權，為了減少民眾疑慮，開發單位說，此次再把距離土城國小體健樓從10.4公尺加大至17.7公尺，距離5號公園社區加大至6.96公尺，採用低噪音施工機具、設置浮動式道床、4公尺的雙弧形隔音牆減少噪音影響。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，萬大中和樹林在2008年通過環評，並分為第一期及第二期分別送審環差，雖然第一期已經動工、但第二期尚未動工，第二期工程至今已超過3年未動工，因此恐怕應提出環現差分析後才能動工，此外變更後的土方變成的3倍之多，樓地板面積增加為3.5倍，恐怕應重辦環評，而不只是環差分析。

交通部代表回應，萬大線分成2期工程，一直到2018年行政院才核定第2期工程財務計畫，台北市捷運局預定2020年12月開工，從行政院核定2期開發許可至預定開工日期未超過3年的規定。

台北市運工程局副局長王偉在環評會議上向受變更路線後影響的5號公園社區道歉，目前在工程極限的狀態已與社區拉出6公尺的距離，不會影響社區改建；他說明，依預測現行轉乘量已達1.2萬人次、如何縮短時間十分重要，因此在諸多考量下才會用這樣的變更方式。

多位環評委員要求，捷運局應用認領或是其他方式確保土城行政園區的520平方米綠地，而不是用模糊的方式處理。

環評小組最後建議修正後通過，但要求開發單位應強化說本案站體位置變更的必要性及合理性，針對民眾及相關團體所提意見，強化補充具體分析內容；也要求鄰近LG11站的行政園區綠地規劃，包括至少留設520平方公尺綠地空間，以強化開發空間綠地的串聯及開放性。

民眾則認為，當年核定的環評，現在捷運局卻認為窒礙難行，將提出刑事告發請檢調徹查其中是否涉及弊案。