社交平台流傳許多俄羅斯士兵被俘虜的淒慘無辜畫面，有的被綁在電線桿上、有的遇到超暖烏克蘭士兵被以熱茶侍奉，還有的哭著求饒要回去找家人，無奇不有的投降方式可以說是刷新網友的三觀。近期東歐新聞媒體「Visegrád 24」在推特上公布一段畫面，顯示一群俄羅斯士兵擠在狹窄的電梯裡，因為他們在突擊大樓的過程中被「有心人士」斷電當場活捉。
報導指出，這群俄羅斯士兵當時正打算直攻一棟建築物頂樓，尋找最佳的狙擊位置。正當他們選擇搭乘電梯這一刻，似乎就已宣告遊戲結束，5個人的行蹤剛好被電梯內的監視器錄下，被外頭接管大樓的烏克蘭士兵發現，隨即切斷電源，輕輕鬆鬆就讓5名敵軍動彈不得。
推特上的照片可以看到他們一臉狀況外，露出懵懂無知的神情，貼文至今超過15萬人按讚，吸引大批網友留言看熱鬧：「世界真小！」、「能源很貴的，但自由是無價之寶…」、「跪求蝙蝠俠。」、「我快笑死…」、「搭電梯？要確定誒！」
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