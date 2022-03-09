社交平台流傳許多俄羅斯士兵被俘虜的淒慘無辜畫面，有的被綁在電線桿上、有的遇到超暖烏克蘭士兵被以熱茶侍奉，還有的哭著求饒要回去找家人，無奇不有的投降方式可以說是刷新網友的三觀。近期東歐新聞媒體「Visegrád 24」在推特上公布一段畫面，顯示一群俄羅斯士兵擠在狹窄的電梯裡，因為他們在突擊大樓的過程中被「有心人士」斷電當場活捉。

報導指出，這群俄羅斯士兵當時正打算直攻一棟建築物頂樓，尋找最佳的狙擊位置。正當他們選擇搭乘電梯這一刻，似乎就已宣告遊戲結束，5個人的行蹤剛好被電梯內的監視器錄下，被外頭接管大樓的烏克蘭士兵發現，隨即切斷電源，輕輕鬆鬆就讓5名敵軍動彈不得。

A team of Russian soldiers wanted to use the elevator to reach the roof of an office building.



The Ukrainian administration of the building trapped them inside by cutting off the electricity.



The Ukrainians also used an industrial camera to take this commemorative photo. pic.twitter.com/JwF9tHh1T5 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2022

推特上的照片可以看到他們一臉狀況外，露出懵懂無知的神情，貼文至今超過15萬人按讚，吸引大批網友留言看熱鬧：「世界真小！」、「能源很貴的，但自由是無價之寶…」、「跪求蝙蝠俠。」、「我快笑死…」、「搭電梯？要確定誒！」