新冠肺炎疫情期間，機場防疫人員扮演者國門第一線守護者的角色，但疾管署自僱的機場檢疫護理師，因工作地點不屬於公私立機構，無法使用補助津貼及獎勵要點，無夜班費可領。根據統計，檢疫護理師加班時數平均50.6個小時，立委呼籲衛福部改善獎勵機制，避免同工不同酬。衛福部長陳時中今允諾，將在1周內完成檢討，該有的獎勵金、津貼、夜班費都要有。

民進黨立委洪申翰辦公室統計，去年8月至今年2月，檢疫護理師平均加班時數介於29.2至50.6小時之間。（洪申翰辦公室提供）

民進黨立委洪申翰辦公室統計，去年8月至今年2月，檢疫護理師平均加班時數介於29.2至50.6小時之間，從健康憑證審查、動線分流引導、發燒篩檢、登機檢疫、後送就醫，班表都是花花班，日夜作息相當不正常。

洪申翰表示，台灣防疫的措施成功，最重要的是邊境檢疫很不錯，這麼辛苦的一群人，染疫風險沒有比醫院低。衛福部「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」載明公私立機構執行防治工作應給給予補助，但檢疫護理師因工作地點不在公私立機構，而無法適用，也無法取得補助、夜班費。

對此，陳時中表示，檢疫護理師與醫院的護理師風險都是存在的，而且都屬於中高風險，2者工作負擔難以比較。他坦言，防疫津貼發放的對象是在集檢所、加強型防疫旅館到醫院、執行社區採檢都有，但在機場這方面卻忽略了，承諾會在1周內進行檢討，該有的獎勵金、津貼、夜班費都要有。洪申翰也呼籲，檢疫護理人員加班時數不斷上升，衛福部應研議公平的解決方案，避免同工不同酬。