化縣5位青年議員參選人楊子賢、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇（由左到右），9日組成「彰化新芽連線」先衝了，強調往後周周都要發表監督縣政的公共議題。（吳敏菁攝）

年底基層參選，民進黨原定公布登記時間再延後，彰化到底能不能升格，關係到議員席次，彰化縣5位青年議員參選人，第一選區楊子賢、第二選區藍駿宇、第四選區張欣倩、第五劉珊伶、第八選區洪騰明，9日組成「彰化新芽連線」先衝了，強調往後周周發表監督縣政的公共議題。

針對年底選舉逼近，提名等諸多問題，中常會9日開會討論，彰化縣民進黨主席邱建富表示，因擔任全國聯誼會主席也前往備席，會議指出要等對升格有明顯方式和答案，才會核備基層選舉登記的時間和初選日期，最慢應該會在3月底和4月初。

彰化縣目前議員席次有54名，縣府升格計畫出初估，若升格議員席次將減到43名，鄉鎮市長和代表也都不用選了，影響滋事體大，關係到有意轉換跑道的規劃，更牽涉競選策略。

「選舉講究合縱連橫，才能打出氣勢」這次議員參選激增，尤其第一選區大爆炸，有意參選都已摩拳擦掌，沒有「母雞」，搬來外縣市大咖拉抬聲量，也發起組連線。

民進黨5名年輕參選人組成「彰化新芽連線」透過團結力量大，投入備戰，立委陳素月辦公室主任、埔心鄉長張乘瑜的媳婦劉珊伶第一次參選，表示過年前5人就彼此聯繫，強調不是新潮流派系，取名「新芽」是彰化有豐富自然資源與歷史榮光，參選要像播種一樣，長出新芽，茂密成林守護家鄉。

議員張欣倩和洪騰明爭取連任，楊子賢曾任前立委段宜康辦公室助理、藍駿宇是秀水鄉民代表。

綠營彰化縣黨部擬定第一選區提名6席，第二至第四選區各提名3席，第五至第八選區各提名明2席，原住民1席，將提名24席，內戰激烈，若彰化升格還要再通盤調整。