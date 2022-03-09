台北國際自行車展今(9)日在世貿南港展覽館登場，巨大(9921)集團旗下四大品牌GIANT、Liv、Momentum、CADEX聯袂登場。巨大執行長劉湧昌說，去年營收當中，電動自行車占總營收的31%，希望未來以每年增加5%的方式來成長，並預期今年電動自行車將會有雙位數的成長，目前已經在越南平陽省簽定意向書購買現成的廠房，年底最快就會產出約5萬台的車子。

劉湧昌指出，公司在越南平陽省是買下現有的廠房，並且已經下單購買機器設備，預計年產能有100萬台，2022年年底應該能產出約5萬台的車子。目前大陸及歐洲市場需求強勁，公司在大陸及匈牙利和荷蘭等地都還有擴產的計畫。

對於俄烏戰爭的影響，劉湧昌直言，對自行車產業影響小，不過，原料飆漲推升物價上漲，對消費者來說，支出的意願會降低，電動自行車並非民生必需品，多少會受到點波及。

今年巨大集團秀出東京奧運冠軍車款及職業車隊專屬戰駒驚豔全場，三鐵奧運冠軍Kristian Blummenfelt在2021東京奧運出賽時，即是騎著Propel Advanced SL Disc 0榮獲金牌。由AeroSystem空力管型技術所研發，Propel的每個管件和搭接角度都極致優化，橢圓截面外型，帶來極輕量和超高剛性的性能。殿堂級的公路性能和真實空力的科技結晶，Propel充分展現王者風範。

GIANT今年宣布贊助一級職業車隊Team BikeExchange-Jayco，車隊專屬用車TCR Advanced SL Disc 0 DA，精心雕琢每一處競賽細節，達成無人能及的剛性重量比，並納入嶄新的空力性能，是世界公路巡迴賽騎士在最嚴峻賽道上爭奪分秒的致勝武器。容許32mm的前叉和車架、配置最先進的輪組科技，搭配空力優化的Contact SLR碳纖把手，讓TCR無懼風擾，更快更速。

Liv的Langma Advanced SL 0專業公路競賽車，針對全球女性自行車專業運動與三鐵賽事愛好者開發，參考女性肌力運作模式，打造出適合女性賽事的專屬車架幾何。現場的2021東京奧運塗裝車款，亦是去年東奧賽場上的吸睛焦點。