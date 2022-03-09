在歐洲面臨能源危機之際，美國液化天然氣（LNG）出口商可能成為受惠最多的大贏家。數據顯示，美國液化天然氣公司供應歐盟的出口量已連續第三個月創下新高，且自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，天然氣價格便一路挺升。

歐洲的天然氣價格創下歷史新高，此時美國液化天然氣出口商終於完成了開發多年的項目，得以向國際市場供應豐沛的頁岩油氣。

交易員表示，Cheniere Energy等美國主要開採公司是最大的受益者，這些公司最近幾個月簽定了多項長期LNG銷售合約。

Cheniere Energy是美國最大的LNG出口商。

托克（Trafigura）和貢沃爾（Gunvor）等大宗商品貿易商，以及一些經營美國LNG市場的日本貿易公司也是歐洲能源危機的主要受惠者。他們已經將原本要運往其他地區的天然氣轉移到了利潤較高的歐洲市場。

俄羅斯是全球主要的石油出口國，並供應歐洲約40%的天然氣。一位歐洲貿易商表示，歐洲的天然氣短缺讓美國和其液化天然氣生產商賺錢，如果俄羅斯的天然氣遭到制裁，美國業者將賺更多。

受到俄國入侵烏克蘭影響，上周末液化天然氣現貨價格飆漲至近60美元/每百萬英熱單位（mmBtu），創下歷史新高，與一年前的價格相比已經漲了約10倍。目前液化天然氣現貨價格約為51美元。

美國周二宣布禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口，以擴大對俄國的制裁，隨後英國宣布在今年底前，逐步淘汰俄國石油等能源產品進口，歐盟執委會也宣布今年內來自俄國的天然氣進口量將減少三分之二，預計到2030年完全擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。西方陣營此番動作，勢必將導致天然氣價格再度大漲。