連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠展店效益與春節、節慶連假商機加持，在天數較少情況下，2022年2月合併營收仍創歷史第三高。展望3月，集團推出春季新菜攬客，配合「麻辣45」將進駐新光三越台中中港店、以及白色情人節商機，看好首季營收有望攻高。

乾杯公布2022年2月自結合併營收3.17億元，雖較1月3.32億元次高小減4.17％、仍較去年同期2.9億元成長9.14％，創同期新高、歷史第三高。累計前2月合併營收6.49億元，較去年同期5.55億元成長達16.79％，續創同期新高。

乾杯表示，集團展店效益顯現，1月兩岸已新展4家店，2月「乾杯燒肉居酒屋」插旗台南三井Outlet開出集團第60家店，開幕不到半個月來客數衝破3000人，繳出破300萬亮眼佳績，推升2月營收成長動能。

此外，2月適逢西洋情人節及春節、228連假，乾杯旗下「乾杯」及「老乾杯」新年團圓套餐熱銷逾4千份，帶動品牌業績成長10％，「和牛47」與「麻辣45」情人節檔期客滿，各品牌228年假期間各餐期時段來客人潮均逾2輪，同步挹注營收強勁動能。

展望3月，乾杯開發多款春季菜色吸客，旗下「黑毛屋本家」引進春季限定的頂級鮮味「初鰹」推出「春鰹日本和牛涮涮鍋」，和牛燒肉懷石品牌「和牛47」則以春日意境為概念，推出浪漫唯美視覺的「春雅套餐」。

隨著白色情人節即將到來，「和牛47」與「麻辣45」訂位熱潮看俏，其中前者本周假日訂位已達8成。配合「麻辣45」即將插旗台中、進駐全台百貨店王的新光三越台中中港店，可望持續挹注營收動能增溫，首季營收有望攻高。