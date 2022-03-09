國民黨新任中常委今天上任，先前競選期間屢傳賄選引發爭議，有常委在下午中常會上直言，競選過程有疑慮的中常委，應自行請辭，勿讓黨主席朱立倫含冤莫白，朱立倫聞言後附和說，考紀會將主動查辦，而過程中有疑慮者應知所進退，2週內沒有具體結果就移交檢調偵辦。

國民黨第21屆第1任中常委今天就任，由於競選期間換票、買票傳聞不斷，讓此次結果蒙塵，黨主席朱立倫下午一開始發表談話時表示，考紀會將主動積極查辦，沒有時間限制，只要有證據就辦到底，若2週內沒有具體結果，就把相關事證移交給檢調單位偵辦，展現要嚴查的決心。

據了解，會中有中常委提到，此次選舉，朱立倫強硬宣示，並立即執行，可以改變中常會的形象，假使證據確鑿確實要法辦，全力支持朱立倫此決策，也請競選過程有疑慮的常委，能自行請辭，不能讓朱立倫含冤莫白，另也有常委針對選制改革發表看法，希望未來朝向分區投票，及調整限制連記法。

朱立倫聽完常委的意見後裁示，週六是植樹節，國民黨將到國父紀念館紀念總理孫中山，而孫中山當初創黨不是希望大家享有權力、利益而已，也非在黨最辛苦之際傷害黨，朱呼籲，接下來2週，若有相關證據，就提供給考紀會，由考紀會先來處理，若過程有疑慮，自己還不知所進退，一定送交檢調偵辦。