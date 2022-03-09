台化（1326）通過去年財報及股利政策。110年營收3,658.12億元，稅前淨利501.59億元，淨利383.59億元，EPS 6.56元；董事會決議每股配息4.8元，配發率73.17％。對照9日股價78.6元，現金殖利率6.11％。

台化董事長洪福源表示，烏俄軍事衝突，攪亂全世界通膨壓力更加悲觀。油價急速上漲，帶動物價攀揚，但石化、塑膠產品仍然面對需求保守、運價運能沒有改善，價格雖也跟漲，可是比不過油價漲幅，加工差被壓縮，這個情形和以往油價上漲的「水漲船高」模式有所不同，考驗企業營運調度。

PX兩周來每噸大漲210美元，來到1,270美元高位，輕油也隨油價漲到1,112美元/噸，加工差僅150美元不敷成本，經營壓力增加，但隨著產能調節及越南宜山煉油事故，加上下游需求逐漸提升，預估加工差有機會回升到200美元。

PTA在新產投產下仍然弱勢，但聚酯3月預估開動率提升到91～92％，加上大陸主要廠商因嚴重虧損，開動率有所節制，短期去庫存態勢有助後市。

此外，亞洲苯價漲到1,250美元CFR CN，高過美國及歐洲價格，有點異常，是原料推升及市場恐慌所致；因下游SM陸續有新產投放，苯原料供需平衡不會寬鬆，與輕油價差150～200美元仍可保持。

SM下游需求年後恢復較緩，大陸定檢及政策性減產，價格有所支撐；若是油價維持，隨著旺季增加需求，價格估在1,400~1,450美元。PS、ABS產銷壓力比2021年大，惟差異化產品開發，兩個產品都還好，大陸比台灣要好些。

PP面臨新產能市場保守，部分產品已經虧損，三月在高油價及旺季到來影響，會逐漸轉好，且3月3日台灣南部大停電，生產受到影響，公司有機會取得商機。