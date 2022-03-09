KPMG安侯建業主席陳俊光在「新現實下重新啟動—看見數位新台灣」領袖學院論壇表示，近兩年來，疫情加深全球企業經營的風險，也衝擊了原本的商業模式及工作運作方式等；在這種充滿不確定又反覆無常的新現實年代裡，許多的台灣企業正開始重新啟動的策略，並進行所謂的數位轉型。

然而，陳俊光指出，數位轉型也曝露資安風險。如何讓企業在數位化的轉型策略中能兼顧資訊安全，亦能持續在新現實中成長，是公司治理重要的一環，也是董監事的重要議題。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會9日舉辦「新現實下重新啟動—看見數位新台灣」領袖學院論壇。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏致詞時指出，這幾年許多企業紛紛提出數位優先（Digital First）的策略方針，但光是數位科技本身並不足以支撐轉型的巨輪，特別是經過疫情洗禮，勞動市場的供給與需求更產生了結構性的變化。他提出數位創新引領產業發展的六大必然趨勢，包括以人為本數位轉型、企業永續力與數位力達到零碳轉型、跨國間數位議題合作、去中心化的商務模式、數位金融時代的開放銀行、零售業虛實整合趨勢等。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，全球第一個企業永續投資評比指數DJSI因應投資人需求，要求企業回應新興風險，建議企業加強資訊揭露並以宏觀與全面的角度掌握風險。而國內證交所亦於2021年底發布「上市上櫃公司資通安全管控指引」，全面強化上市公司之資通安全管理。

2022已經邁入公司資安治理元年，依據證交所的規定，上市、櫃公司必須依據公司規模與期程要求建置公司資安管理制度，其中特別重要的就是「風險的識別」與「資訊的揭露」。

謝昀澤表示，企業應掌控「風險雙核」併用「資訊揭露」機制邁向公司治理大道。資安與隱私仍是風險雙核：「大、智、移、雲」的技術漸趨成熟，「元宇宙」應用討論熱度越來越高，綜觀技術與應用風險，資安與隱私仍是關鍵核心，而風險的識別與盤點更是企業治理的起點。

資訊風險揭露才能建立信任基礎：企業透過定期資安資訊的揭露，讓投資人與一般民眾更加了解營運現況，從財務狀況、資安事件、到ESG指標等，其範圍更涵蓋了供應鏈，才能建立公眾的信任。

謝昀澤認為，上市櫃公司若發生問題時，影響層面相當廣泛，企業必須外防「駭客作亂」、亦須慎防「內部混亂」，企業必須掌控「風險雙核」並完善「資訊揭露」機制。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯則指出，根據KPMG安侯建業2021年全球CEO前瞻大調查，過去兩年疫情持續延燒，CEO們意識到，企業能靈活運用科技技術，並且提升員工技能，同時擁有敏捷的數位勞動力，將能創造出高績效。

未來三年，40％的CEO更加重視人才投資，這比例較2020年的33％顯著增加。反觀台灣的CEO，因代工與製造的思維強烈，從過去的工業4.0特別強調產線自動化而忽略了軟體的串連與資料的蒐集，到近幾年喊得沸沸揚揚的數位轉型，仍有許多公司僅關注在資訊科技與數位化技術的投資，而忽略掉組織必須配合客戶與商業模式調整，企業文化必須重新塑造。

劉彥伯認為，數位時代的人才，因應產業環境的變動與消費者的期望，有很大的變動，工業4.0與智慧製造、大數據分析、數位行銷、社群經營與電子商務是重要的關鍵技能，大多需要跨域整合與創新的能力，擁有數位創新技能或願意自主學習的人才，將成為搶手貨，也是企業數位轉型成功與否的關鍵。

員工技能的提升有助於驅動企業數位轉型，但在轉型的過程中，資深員工或意願上不希望改變的抗拒情節，往往也會左右變革的成敗，劉彥伯提醒，數位轉型除了關注員工生理技能的強化，也必須顧及員工心理層面意願的溝通與情緒的紓發。