據俄新社9日報導，俄羅斯對外經貿銀行（俄外貿銀行）公告，該銀行自3月9日起開展人民幣存款業務，最高年利率為8％。

報導指出，通過「俄外貿銀行線上」服務可遠端開通使用這一新幣種存款的業務，最低存款額為人民幣（下同）100元。也有個別據點要求最低存款額為500元。

俄外貿銀行還指出，新業務將成為外匯存款「最有利的選項」。在盧布兌美元和歐元匯率下跌背景下，很多客戶開始對使用其他外匯存款感興趣，人民幣是可使用的最有前景的分配資金的選項之一。

英國金融時報報導，專研國際貨幣關係的經濟學家柯恩（Benjamin Cohen）指出，對俄羅斯的制裁「無疑」將進一步刺激伊朗、北韓和委內瑞拉等國家減少美元持有。他說：「每當美國及其盟友拿美元當武器，就是給中國更多誘因從中獲利。」

野村中國首席經濟學家陸挺表示，俄烏衝突顯著推高了人民幣的幣值，增加了人民幣資產的需求。首先，俄羅斯在受到多國制裁的情形下，會增加對人民幣資產和結算的需求；其次，在全球局勢動盪的情況下，中國作為一個大型經濟體若還能保持5.5％的經濟增長，相對於全球市場與資產，中國市場與人民幣資產便是避風港之一。