嘉義林管處副處長李定忠致贈感謝牌，謝謝企業與政府攜手營造優質森林。(嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真)

3月是植樹季節，台灣百和工業公司響應農委會林務局捐款認養造林工作，挹注約28萬元認養嘉義林管處玉井事業區第82林班，9日舉行認養造林暨插牌活動。

台灣百和工業公司對永續環境經營不餘遺力，在廠區建築、水資源、能源管理及環境綠化等投入心力營造，此次將贊助面積1.78公頃造林地3年撫育工作，林地內種植2670株樟樹、桃花心木及相思樹等造林樹種。

活動由嘉義林管處副處長李定忠代表致贈感謝牌給台灣百和總經理鄭誠禕，感謝企業與政府攜手營造優質森林，並展現企業將社會關懷擴大到公司廠區外的行動。

嘉義林管處表示，植樹造林可以固碳，但新植的造林木必須給予適度的修枝、除蔓和疏伐等撫育工作，才能長成利用率高的林木，修枝、疏伐所產生的小徑木，也能設計再利用製成日常生活用品，林管處近年利用國產台灣杉、柳杉等木材，開發出櫻花杯墊、木製置物盒等產品。

林務局為了提振本土林產業，致力打造品牌形象，讓國產木竹材有自己的身分證，推動國內生產木材認證機制，消費者只要認明「台灣木材」標章，即可安心選購。

嘉義林管處也表示，政府的資源有限，民間力量無窮，歡迎有意願參與認養造林的團體一起來綠化地球，創造和樂永續的生活環境。