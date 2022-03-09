這處三角窗店面外牆總是懸掛紅色大布條，像是「裝潢中，但不告訴你們要做什麼」、「看什麼看？給我戴口罩勤洗手」、「高雄唯一免費外送服務，但一樣不告訴你們要做什麼」，讓人感到好奇，究竟業者葫蘆裡到底賣什麼藥？（柯宗緯翻攝）

高雄市中山一路、六合路一間5樓高的黃金三角窗店面，從2020年中開始在外牆懸掛紅色大布條，寫著「裝潢中，但不告訴你們要做什麼」，引發側目，更令人摸不著頭緒。業者今（9）日低調透露，原來是要經營寵物精品旅館，未來也將舉辦公益活動，提倡領養代替購買。

這處三角窗店面外牆總是懸掛紅色大布條，像是「裝潢中，但不告訴你們要做什麼」、「看什麼看？給我戴口罩勤洗手」、「高雄唯一免費外送服務，但一樣不告訴你們要做什麼」，讓人感到好奇，究竟業者葫蘆裡到底賣什麼藥？

過去曾有房仲業者透露，該店面是要做寵物精品旅館，「免費外送」指的是免費到府接送寵物，讓飼主不用再跑一趟，屬於較高端的寵物旅館，但因為疫情的關係，遲遲無法開業。

據了解，業者租金狂燒數百萬元，近日市場傳出由於疫情逐漸趨緩，加上民眾普遍打兩劑以上疫苗，預估最快今年6、7月，這間寵物精品旅館，就會正式營業亮相。

業者今低調證實表示，該店面將作為寵物精品旅館、販售相關寵物用品，由於自己相當喜愛毛小孩，也會舉辦公益活動，像是以領養代替購買、救援流浪動物及協助安置處理遭路殺犬貓。