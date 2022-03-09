哈里斯希望，能用最短的時間找回球感和節奏，全力奮戰為球隊爭取晉級季後賽機會。（鋼鐵人提供）

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人美籍新洋將哈里斯（MannyHarris）已經在8日解除居檢，旋即南下向球隊報到、展開個人練習，預計18日在客場比賽上場。

征戰過NBA、CBA、PBA等各大職業聯賽的哈里斯，雖然是第一次來台灣，但在P. LEAGUE+已有多位舊識，包括來自烏克蘭的台北富邦勇士中鋒塞瑟夫，哈里斯首次到海外打球就是到烏克蘭，當時就認識塞瑟夫，哈里斯在台灣職籃的首次登場，就是對上塞瑟夫效力的富邦勇士。

除了塞瑟夫之外，高雄鋼鐵人的隊友班森，哈里斯過去在密西根時就彼此熟識，新竹街口攻城獅的辛巴，哈里斯則在NBA發展聯盟時與其交過手，新北國王隊的里金斯，哈里斯也不陌生。

哈里斯透露，他在CBA打球時遇過同樣有NBA資歷的前富邦勇士隊洋將梅奧（O.J. Mayo），梅奧常常和他談及台灣的美食與景點，也告訴他台灣的球迷很友善。

居檢期間哈里斯也沒閒著，在防疫旅館看了球隊客場出戰新竹街口攻城獅的比賽，還有幾場過去的例行賽，昨天現場看球隊練習，晚上也透過電視收看領航猿隊戰新北國王的比賽，了解隊友的狀況以及各隊的陣型，他對未來的戰績很有信心。

哈里斯具有強大的得分能力，曾在NBA發展聯盟創下單場56分紀錄，他期許分享經驗給隊友，並用最短時間找回球感和節奏，在進攻端與防守端都能為球隊做出貢獻，全力奮戰為球隊爭取晉級季後賽機會。