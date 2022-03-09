國民黨5日舉行中常委選舉，卻爆出請客、送禮爭議，外界關注是否將影響縣市長選舉。國民黨立委蔣萬安今表示，希望黨中央藉由這次的機會大刀闊斧地改革，讓大家看到國民黨的決心。至於是否感覺被國民黨拖累選情，他則說，國民黨的形象要靠大家共同努力，任何黨中央人員都要負起責任。

近期北市政黨支持度調查顯示，國民黨淪為第3名，支持度輸給民眾黨、民進黨，另台北市民最不想投的政黨中，國民黨也位居第2。蔣萬安今出席立法院衛環委員會時對此表示，各種機構的民調當然都會有差異。這部分我們會進行分析討論，更重要的是，國民黨現在整體的形象需要大家共同努力。

蔣萬安表示，大家最近所討論的中常委選風，外界質疑有賄選、換票、請客等違規事件，黨中央已提出初步改革方向，希望黨中央藉由這次的機會大刀闊斧地改革，讓大家看到國民黨的決心。

媒體問及，是否被國民黨拖累選情？蔣萬安則說，國民黨的形象要靠大家共同努力，任何黨中央人員都要負起責任。至於外傳北市、高雄都有機會「藍白合」，他則表示，再次重申，應該要全民和，政黨利益不該凌駕在民眾利益之上。

對於近期有民調顯示，前副總統陳建仁的民調超過衛福部長陳時中，蔣萬安表示，民調數字高高低低、起起伏伏，各機構的民調也會有差異，當然就是供各界分析、參考討論。對於國民黨副主席連勝文昨喊話要陳時中參選，他則說，大家都有各自的意見，都是基於在基層聽到民眾聲音、民調數據，我們都傾聽參考，作為未來判斷的依據。