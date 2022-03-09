台北股市今(9)日反彈走高，盤中一度漲近250點，終場收在17015點站穩萬七關卡，護國神山台積電股價在連跌三天後也出現回穩走勢，早盤一度上漲7元至570元，市值增加1815億元。財信傳媒董事長謝金河則以「晶圓雙雄股價最困難的時刻！」為題在臉書發文表示，在資金去槓桿的時刻，台積電壓力反而較大，因為台積電全年股息11元，股價在570元左右，殖利率僅有1.95%；反觀聯電去年配3元，殖利率6%，50元以上支撐力會逐漸彰顯。

謝金河說，從3月4日起，台股在短短三個交易日重挫1109點，最大的殺手是外資，外資在這幾個交易日中賣超台股1715.8億元，台積電成為最大提款機，而台積電股價下跌也牽動加權指數下跌，台股三個交易日大跌逾千點，外資大殺持股、大筆資金滙出，加大新台幣貶值力道，台灣出現罕見的股匯雙殺景象。

「從2018年起，到去年底為止，外資在過去四年，賣超台股三年，累計賣超1.3兆台幣，今年大家都覺得外資應該買超了，但是，外資把賣超台股的錢拿去加碼中資股，沒想到這些中資股輕者腰斬，重者跌七、八成。」謝金河舉例說，美團自460跌至140.5港元，阿里今天跌到92.65港元，股價跌七成了，仍然擋不住跌勢；另外像是騰訊又創371.2港元低價，股價已經腰斬，小米從35.9殺到12.8港元，股價下跌64%，上述這些代表性的中國企業都跌到四腳朝天，這個時候台積電成了外資作帳最好的提款機。

謝金河分析指出，統計自4日以來的三個交易日，外資賣超台股1715.8億元，單是台積電就賣超14萬9092張，今年以來，到3月8日為止，外資賣超28萬5061張，大約從台積電提款1700億元，而賣超聯電59萬1075張，約325億元，晶圓雙雄的賣超逾2000億元，成了重創指數的元兇。

統計外資今年到3月8日止，賣超台股3462.52億元，單是晶圓雙雄的賣超占57.9%，謝金河表示，如果把晶圓雙雄的配息回推，聯電今年配3元，殖利率6%，50元以上支撐力會逐漸彰顯；而台積電全年股息11元，股價在570元，殖利率1.95%，在資金去槓桿的時刻，台積電壓力反而較大。

謝金河文末強調，「外資怎麼賣台積電？」會是台股大盤能否守住的最核心問題，並強調台股依然是全球少數的強勢市場，因為殖利率在跌勢中是很核心的股價溫度計。