俄烏戰爭持續延燒，美國周二宣布全面禁止進口俄羅斯石油、天然氣及燃煤等，隨後英國也加入制裁行列，宣布將逐步禁運俄油，並考慮一併抵制天然氣，此事引發原油價格突破130美元，更讓本就不平靜的市場更加混亂，有分析師認為，新的制裁行動將讓更多物品漂流在海上無人購買，甚至有高達7成的俄羅斯石油還在尋找買家。

路透社報導，目前歐盟並未加入美國與英國最新的制裁行動，主因在於他們對俄羅斯石油與天然氣依賴度更高，且俄羅斯政府曾警告，若制裁俄羅斯石油，可能會促使他們關閉通往歐洲的天然氣輸送管道，這會讓歐洲國家仔細思量跟進制裁帶來的衝擊。

能源是歐盟從俄羅斯進口最多的產品，去年佔歐盟進口總額的62%，約1080億美元（約新台幣3兆）平均有高達40%的天然氣與25%的石油進口來自俄羅斯。

俄羅斯每天出口約700萬桶原油和精煉燃料，占全球供應量的7%，標普全球金融服務高級副總裁Roger Diwan表示，各國拒絕俄羅斯石油對能源市場的衝擊才剛開始，失去這麼大的數量沒有辦法輕易被吸收，整體市場需要時間調整，且過程會非常辛苦艱苦。

高盛預估，俄羅斯石油中有一半以上仍未售出，如果制裁持續下去，這將代表俄羅斯原油及石油產品海運出口量，每日將下降300萬桶左右；摩根大通則點出，大約有7成的石油還在尋找買家，而黑海的航運中斷也導致俄羅斯對外貿易幾乎陷入停滯。

研究機構BCA Research不具名分析師點出，俄羅斯原油仍可進入大陸、印度等市場，但目前初估俄羅斯會有約20%的石油出口量會受到影響。