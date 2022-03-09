女子疑將幼女拋丟引擎蓋上，警方以車追人。（民眾提供）

台中市大雅區日前發生一件兒少案件，李姓女子7日與前夫張男發生口角，在停等紅路燈時，李女突然將車上3歲孩子抱下車，朝後方前夫所駕駛的車子引擎蓋上疑似直接拋丟，約莫10秒鐘後，才又抱回車上，路人看了相當傻眼。警方獲報後派員前往李女住處了解狀況，幼女活動正常，身體無明顯外傷；台中市社會局指出，社工已聯繫上小孩父親，將進行家訪調查，進一步釐清事由並依規處理，全力維護兒少權益。

警方指出，大雅區民生路三段與德勝路口7日早上8時17分，一女子將小孩抱至車輛引擎蓋上，經警方觀看後並查訪附近店家、向前調閱路口監視器追查，黑色自小客車與紅色自小客車停於道路口。

經了解，李女與前夫張男因感情糾紛發生口角，李女駕駛小客車停等紅路燈時，下車將3歲幼女抱至前夫所駕駛小客車引擎蓋上片刻後，才將幼女抱返車內；警方派員前往李女住處了解狀況，現場觀看幼女活動正常，身體無明顯外傷，並依職權通報，以電話聯絡社會局家防中心社工。

社會局指出，經警方比對畫面追查通報，社工已聯繫上小孩的父親，將進行家訪調查，進一步釐清事由並依規處理，全力維護兒少權益。

社會局表示，根據兒少權法第49條規定：「任何人不得對兒童及少年身心虐待或為不正當之行為」，違者可依同法第97條規定，處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱；或依同法第102條規定，要求家長配合親職教育課程。

同時呼籲，不論民眾或家長，看到小孩受到傷害或不當對待，請立刻通報110或113，警方和社工將掌握相關事證與介入了解，以有效遏止不當行為，提供家庭協助。

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