弘道老人福利基金會屏東服務處打造出「潮州好客廳」後，開設不少課程，當中「日本和諧粉彩課」備受歡迎。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會觀摩日本共生社區概念後，屏東服務處打造出「潮州好客廳」，並開設不少課程，當中「日本和諧粉彩課」不僅讓90歲陳鄭甜阿嬤發現自己的繪畫天分，也讓晚年痛失伴侶的6旬吳蔡雪香大姊有了情感寄託。

弘道屏東服務處指出，日本共生社區的概念是自助、互助、共助、公助，非常適用在高齡化的社會，因此特地打造「潮州好客廳」，不同傳統的關懷據點或長青學苑，沒有服務對象及活動的限制，在場域內不管是照護諮詢、喝咖啡聊是非、或是閱讀休息都可以。

屏東服務處推出「潮州好客廳」後，也陸續開設多元課程，當中「日本和諧粉彩課」備受歡迎，長輩們不僅從繪畫中紓壓解憂、也找到自己。深受傳統觀念影響的90歲陳鄭甜阿嬤，不擅與人交際，每次與人交談都不超過5句話，但自從參加粉彩課後，一切都變得不一樣了。

陳鄭甜阿嬤原本寂靜的歲月，終於因日本和諧粉彩而染進喧嘩、繽紛的色彩，透過創作，她不僅結交了許多朋友，也發現了自己的繪畫天分。她熟悉地刮下粉彩筆的粉末顏色於畫紙後，又熟捻地用手指將色彩粉末渲開於畫紙上作畫，眼神中盡展自信。

除陳鄭甜阿嬤外，6旬的吳蔡雪香大姊也在「潮州好客廳」找到新人生。晚年痛失伴侶的她，在繪畫的過程中因日本和諧粉彩帶有的藝術治療特性，而將隱藏的情感一一化作美麗的色彩，再繪成一幕幕心情的景色，讓凝結的情緒昇華釋放。

指導老師說，吳蔡雪香在繪製每個作品時，表情都是認真且平靜的，而完成後所展現的笑容是美麗且燦爛；其女兒表示，她看見有別於過去悲痛的母親，如今化身小老師領導他人繪製粉彩畫時，那自信又快樂的模樣，讓她很感動。