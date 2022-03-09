社會新鮮人在成為正式員工之前，大學通常會經歷實習這個階段，而實習這件事到底該不該給薪水，常成為網路論壇上激烈爭辯話題。一派認為公司提供機會讓你有機會學習，又有學分就不該有薪水，另一派則認為，上班就是應該要領到對應的薪水，底下兩派各有擁護者爭論熱烈。

網友在PTT上問卦，實習沒薪水正常嗎 (圖片／翻攝PTT)

今日在PTT有網友以《請問實習兩個月沒薪水正常嗎》為題，他看到一份暑期實習，本以為可以賺錢，但沒薪資請問大家是正常的嗎？若這樣每天８小時，兩個月沒錢拿，那我去打工不是更好。對此底下網友回覆兩派，一派認為「給你有工作經驗，沒收妳錢就很不錯了」、「你得到學分不是嗎」、「我在醫院實習，也還要付錢給學校」、「還要浪費時間教你」；另一派則表示「鬼島人就是奴隸，連飯都不給」、「直接說找志工可能還比較好」、「如果知道是哪間直接應徵工讀生就好了」。

實習到底要不要給付薪水成讓兩派討論不休。（示意圖／本網資料照）

其實這跟當下合約有密切關係，若是學校與企業所簽的「實習合約」，學生的身分是以學習為主的「實習生」，則非屬勞基法第2條第1項第1款所稱之《勞工》，其相關報酬由事業單位與學校另行約定之(如：支給實習津貼、交通津貼)，需視其所簽合約而定，其他相關勞動條件，仍需依勞基法規定辦理。另一常見情形，若為學生與企業所簽之「僱用契約」，也就是一般所稱之工讀生，其身分屬勞工，因此薪資、福利(勞健保)及相關勞動條件，自需依照勞基法規定辦理。