胃食道逆流是現代人常見的腸胃疾病，營養師程涵宇指出，不要以為發病時，只要吃3天藥、早睡早起就可以一下子康復，大多會造成胃食道逆流的原因，都是沒有好好照顧自己，忽略飲食生活而引起，她也列出15個會造成胃食道逆流的壞習慣，若是不改善這些問題，就會害疾病反覆發作。

程涵宇在臉書粉專發文，介紹胃食道逆流的典型症狀，包含胃酸逆流，患者會嘔酸水，或一直有液體要衝上來的感覺，睡覺甚至還可能被嗆醒；第二則是火燒心，脖子到胃部這截部位會有灼熱感。程涵宇也在文中指出有研究發現，胃食道逆流主要和15種不規律飲食和生活習慣有關：

1、吃宵夜：胃食道逆流患者要在睡前3小時停止進食，因為90%的固體食物從胃中排出，通常需要長達4小時。

2、吃太快：容易胃脹。

3、吃太飽：造成短暫的下食管括約肌鬆弛增加。

4、吃太油：油炸、油膩、好油、壞油都算，高油會增強胃食管反應。

5、吃太燙：會傷害胃黏膜。

6、吃太多高脂肉

7、晚餐、睡覺間隔太短：小於3小時會增加逆流風險。

8、飯後躺下

9、久坐

10、便秘：腸道無法排空，就會向上擠壓到胃部，造成食物容易往上衝。

11、抽菸：容易導致逆流性食道炎。

12、喝酒：影響食管下括約肌張力。

13、運動少

14、睡太少

15、穿太緊

程涵宇提醒，飲食和生活方式、肥胖、吸煙都與胃食道逆流有關，且這個疾病相當容易反覆發作，只有規律的飲食、維持良好的生活習慣，才能防止胃食道逆流再度發生。

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