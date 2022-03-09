大S（徐熙媛）與「酷龍」成員具俊曄昨(8)日閃電宣布結婚，異國戀破鏡重圓成為佳偶令人稱羨。據悉當年兩人是因為韓國經紀公司禁愛令而被迫分開，而去(2021)年上映的電影《梅艷芳》中，也演到了梅艷芳與日本男星「後藤夕輝」（影射「近藤真彥」）的一段無果愛情；而在真實發生的往事中，兩人曾在梅艷芳病逝前重新聯絡、短暫重聚，一番生離死別的異國戀收場，與大S如今的圓滿結局對照，令人不勝感慨。

1985年，近藤真彥到香港開演唱會，梅艷芳因而與他認識，翌年演唱會再遇時兩人便開始了地下情，梅艷芳甚至在日本購置房產；後因近藤真彥與其他女星感情瓜葛不斷，梅艷芳得知自身成為第三者，便毅然和近藤真彥分手，戀情因此無疾而終。

電影《梅艷芳》完美還原梅艷芳離世前45天最後1場告別個唱。（圖／滾動工作室提供）

2003年，梅艷芳得知罹患子宮頸癌且已是末期，她在7月19日又飛到日本，時隔11年再見近藤真彥，當天又是他的生日，梅艷芳特別幫他慶生，讓男方又驚又喜，而他不知道的是舊愛已不久人世；據悉當時梅艷芳病況已很嚴重，並且一度放棄治療，但為了完成這趟赴日見舊愛之旅，她卻接受手術。

據報導，此時梅艷芳生病的事近藤真彥渾然不知，她則告訴朋友「我永遠不會跟他說」，直到死訊曝光，近藤真彥才恍然大悟，急飛香港送梅艷芳最後一程，不僅淚流滿面，甚至悲傷憔悴到需要別人攙扶，在舊愛的喪禮上，他竟破天荒談了和梅艷芳的戀情，他說：「此生摯愛梅艷芳，我永遠不會忘記她」。在梅艷芳逝世後，近藤真彥則曾連續三年到香港祭拜舊日戀人。結局雖淒美，但比起大S與具俊曄如今舊情復燃，對照下令人不勝唏噓。

梅艷芳生平事蹟被改編翻拍成電影《梅艷芳》，感動無數人。（圖／取自維基百科）

而在去(2021)年上映的電影《梅艷芳》劇情中，梅艷芳在事業起飛時認識了日本男星「後藤夕輝」（影射現年57歲的日本男星「近藤真彥」），兩人迅速墜入愛河，梅艷芳甚至隻身跑去日本找他，當起了「空中飛人」大談異國戀。梅艷芳的乾爹（契爺）得知後板起臉來教訓她，說他看過不知多少明星因此而葬送了前途，但她身旁的人雖然不願她耽誤事業，對她堅持想做的事情仍抱持半開明態度。

不過之後兩人的這段戀情可說無疾而終；梅艷芳之後也曾談過幾次戀情，但都沒有走到幸福的結局。直到梅艷芳確診子宮頸癌末期，知道自己時日無多，決定飛往日本一見昔日情人，兩人在舊日的和室旅館重逢，又到戶外草地長板凳上互訴衷情，雖然各自說著對方聽不懂的語言，但千言萬語剎那間彷彿能心靈相通。（以上採自電影情節，未必與真實故事完全符合）