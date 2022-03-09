為了力拚政府今年8月離岸風電第三階段區塊開發入選，台亞風能今宣布本土運維團隊名單。包括英商費舍海洋服務、環球測繪、大川吉海事工程、海天離岸工程，以及40年造船經驗的中信造船等。藉由宣示離岸風電國產化決心，要力拚評選時的本土化成績。

台亞風能董事長林怡文表示，離岸風電第三階段區塊開發在即，將全力以赴創造離岸風電產業本土完整產業生態環境及產業鏈。

台亞風能指出，除了已經宣布的位於苗栗外海的浮動式環亞風場、今年度參與投標的彰化環洋離岸風場外，會持續進行其他固定式基礎及浮動式基礎之風場開發。

英商費舍海洋服務總經理吳國綸表示，去年在台中港啟用近500坪的營運基地，今年將持續透過聘任關鍵職位來強化亞太地區的建置。環球測繪總經理黄宗宸說，運維台灣隊的成軍，是希望運維的技術與能量能夠在本土組建。

台亞表示，在風場建置後長達25至30年的運維階段，本土運維團隊將利用本土既有的技術涵養及作業能量，以及15年以上的離岸風場經驗及技術進行轉移。