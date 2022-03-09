工業電腦暨產業元宇宙大廠樺漢(6414)公布2022年2月合併營收達新台幣67.6億元，月減14.3%、年增15.6%；累計2022年前2月合併營收達新台幣146.6億元，年增22.9%，主要受惠於系統整合、設計製造的業績齊步成長，創造公司整體營收不因農曆春節長假、工作天數較少的影響，繳出2月單月及前2月營收雙雙保持年增率雙位數正成長，更同步改寫歷史同期新高紀錄的優異成績。

樺漢表示，以累計前2月地區別營收表現來看，歐洲、美國、中國市場的表現最為強勁，其中，歐美地區因受惠於智慧金融、智慧零售、娛樂博弈之主要客戶對旗下相關工業物聯網與嵌入式科技產品保持強勁的拉貨力道，整體出貨動能在缺料缺櫃問題逐步緩解下，維持穩健增溫，接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.26，加上IPC3.0雲地整合轉型升級，雲端服務平台的業務漸漸開花結果，促使樺漢個體的前二月營收明顯年增47.5%，且其營收佔比逐步拉高。另一方面，全球半導體產業擴廠腳步加快，系統整合除了廠務工程與設備出貨持續成長，另導入樺漢提供的AI及大數據分析之智慧製造需求也持續增加，創造系統整合前二月業績年增62.4%。

隨著5G傳輸、雲端運算、人工智慧(AI)等技術的成熟並蓬勃發展，數位轉型與智慧化升級已悄然成為各產業下一階段的發展目標，樺漢2021年以來積極整合旗下三大事業體業務與資源，戮力發展第三階段IPC 3.0(Innovation Platform Convergence)所建立的AIoT硬軟雲平台，與Google Cloud、聯發科、中華電信、精誠等已馬不停蹄展開各項業務合作，瞄準智慧製造、智慧城市等龐大的市場商機，不僅積極合作開發應用於Cloud-Edge Anthos Server、Connectivity Gateway、視訊會議系統等新技術產品，可望能於2022年底前正式亮相，亦鎖定100家不同產業之客戶，擴增平台式服務，協助更多企業進行數位轉型與智慧化設備升級，並達到優化作業、生產效率以及落實雲化ESG策略，推進樺漢「產業元宇宙」生態系成型，同時創造樺漢事業體營運規模持續成長。