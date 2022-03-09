美國總統拜登8日宣布禁止俄羅斯石油、天然氣進口，歐盟雖暫時未跟進，但已準備討論逐步減少對俄能源依賴。消息一出後，造成國際油價飆漲，美國汽油價格打破金融危機以來新高紀錄，拜登坦言，這決定並非沒有任何代價，油價高漲已經嚴重傷害美國家庭，

CNN報導，拜登8日在白宮演說宣布，禁止進口俄羅斯石油、天然氣、煤炭，進一步擴大對俄制裁。他表示，「這意味著美國港口不再接收俄羅斯石油，美國人民將對普丁的戰爭機器，造成強而有力的打擊」。

不過拜登也承認，這項行動可能會讓美國人付出很高的代價，傷害美國家庭；他說，「今天的決定並非沒有代價，普丁發動戰爭已經造成油價上漲，並傷害美國家庭，隨著石油禁令出台，油價將進一步上漲」。

根據美國汽車協會最新油價數據顯示，平均汽油價格8日漲到每加侖4.17美元，打破2008年7月以來的歷史新高紀錄。不過拜登強調，「政府會極盡所能抑制油價漲幅」。

此外，拜登警告能源企業，現在不是趁機哄抬價格、牟暴利的時候，「我們深知俄羅斯對烏克蘭的戰爭造成價格上漲，但這並不是過度漲價的藉口」。