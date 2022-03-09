據了解，八德警分局目前鎖定1名男子正在調查中。（陳夢茹攝）

桃園市八德區大勇國小昨有女學生放學時被陌生男子搭訕問路，女學生不理走掉竟被拉衣角，男子看學生掙扎怕引起騷動便趕緊騎車離開，家長獲知後趕緊通知校方，校方在全校聯絡簿貼上公告提醒所有家長。

大勇國小表示，8日有名4年級女學生上完課照班後於4、5點放學，單獨從學校正門忠勇街離校，彎進介壽路一段399巷，走到一半遇到1名坐在機車上的男子，男子便向女學生搭訕問路。

校方指出，女學生轉述男子先問「知不知道大勇國中在哪裡？」不過並沒有大勇國中，女學生回應不知道，男子不死心再提問「大勇國小在哪？我有點急可不可以帶我去？」女學生不理走掉後，男子伸手拉了女學生的衣服，女學生被突如其來的動作嚇到，男子趕緊鬆手並快速騎著機車離開。

女學生返家後將上述情形講給家長聽，家長馬上打電話告知學校導師，再由導師回報校方，校方評估狀況決定在全校學生的聯絡簿貼上通知，提醒學生及家長要小心陌生人。

校方表示，該名女學生昨天有驚嚇到，不過沒有大礙，今天一樣有到校上課，已建議家長到派出所報案。據了解，該名女童晚間將由家長帶至派出所報案，協助警方指認男子。

轄區警方表示說，經接獲民眾報案後，已積極調閱周邊監視器釐清案情，目前有鎖定1名男子正在調查中，另外將加強校園周邊巡邏，讓民眾可以安心上下學。