台北大巨蛋傳出內政部營建署發文質疑大巨蛋B1能否當「避難層」，並要求台北市政府說明，台北市長柯文哲今怒嗆，「有沒有刁難大家心裡有數」。對此，營建署回應，安全比剪綵重要，避難層認定，北市府前後均基於建築師之簽證內容進行審認判斷，判斷結果卻昨是今非，北市府有必要講清楚改變避難層判斷的專業理由，以昭公信。

營建署指出，去年4月8日就避難層通案的定義回函北市政府，函文說明避難層不限於地面一層，地面一層以外之樓層如合於建築設計施工編所定定義，亦得作為避難層，有關大巨蛋案部分，應由北市府依避難層的定義，查明事實核處。

營建署提到，建築執照技術部分，雖是建築師簽證，各建築執照申請案，仍應由北市都發局抽查認定是否合於法規及函釋。

針對大巨蛋案，北市都發局於去年11月10日函復營建署，「既經設計建築師檢討符合營建署去年4月8日函釋示，以地下一層為避難層一事， 本局原則同意。」營建署今年3月2日，再函請北市府說明，係因市府前後均基於建築師的簽證內容進行審認判斷，判斷結果卻昨是今非，市府仍有必要就其改變緣由與認定論點，加以說明，不可僅推說依據營建署函及尊重建築師簽證結果模糊帶過。

營建署強調，該函並非針對大巨蛋做成個案認定，函中有強調個案認定，仍應由市府依權責逕處。