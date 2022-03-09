高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會近日舉辦春酒。（柯宗緯翻攝）

高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會近日舉辦春酒，會中理事長馮宗宏宣布2屆任期屆滿，而今年5月15日高市獸醫師公會將改選，他有意投入競選下屆理事長，若能順利當選，將致力促成兩會合辦第8屆獸醫師年會，並整合高雄縣獸醫師公會變身社團法人高雄市獸醫師公會。

馮宗宏提到，高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會從最初30位發起人，短短6年中壯大到526位，承接第2屆全國性獸醫師年會及第3屆特殊寵物年會舉辦，為提升台灣動物醫學進步及臨床經驗分享，也舉辦各種研習及培訓課程，6年來嘉惠獸醫師超過300多人次。

馮宗宏為高雄市第二大動物醫院、宏仁動物醫院院長馮宗宏，他從旗山農校畜牧獸醫科畢業，並在全省技藝競賽獲得第二名，被保送屏東科技大學前身的屏東農專獸醫科，民國83年於高雄設立第一家宏仁動物醫院，當時以200多萬元創業，與太太林惠慧兩人開始投入獸醫動物醫院經營。

馮宗宏接任高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長後，每年花費300萬元租下高雄展覽館、高雄國際會議中心舉辦大型獸醫師研討教學活動，吸引1000多位全台獸醫師參加，辦理特殊寵物教育訓練，開辦全台5所大學獸醫學生獎學金，並贊助位於台東縣的社團法人台灣野生動物保育協會50萬元，舉辦第一屆亞洲特殊寵物年會。