《健康時報》報導，今年2月以來，大陸多地迎戰新冠疫情，Delta和Omicron疊加出現。截至3月7日10時，一個多月以來，大陸有24個省區市發生局地疫情，大陸全國現有12個高風險地區和147個中風險地區。大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，要做好精準防控，將流行控制到極低水平，避免發生規模性的疫情反彈。他呼籲盡快完善第三針免疫接種，因為從統計數據來看，打過第三針的新冠確診者，重症發生率降低至0.1％，更無一例發展至危重症。

3月7日，新增本土感染者505例，3月6日，新增本土感染者526例，3月5日，新增本土感染者302例，3月4日，新增本土感染者175例......近半個月以來每天新增100例以上感染者。

健康時報梳理統計，從自2月8日至3月7日一個月內，共有24個省（自治區、直轄市）90個地級市（自治州、區、直轄縣）出現新冠感染者。目前大陸各省市還有本土確診病例的有20個省（自治區）：廣東、吉林、山東、甘肅、河北、內蒙古、江蘇、雲南、湖北、山西、浙江、廣西、遼寧、浙江、四川、黑龍江、海南、陝西、河南、福建，以及北京、天津、上海3個直轄市。

★張文宏：精準防控，將流行控制到極低水平

張文宏3月7日在微博發文表示，「我國雖出現多地輸入病例與本土病例的增加，但抗疫形勢總體平穩。輸入病例或者本土病例可能一直會有，但是我們的目標是始終將流行控制到極低水平，不引起規模性的反彈，不引起醫療資源的擠兌，這樣我們就有條件通過精準防控來盡量保證民眾正常的生活。」

張文宏表示，隨著抗疫進入深水區，「動態清零」的策略得到了更清晰的貫徹。所謂「動態」的內涵展現出了更多的治理智慧和多樣性，既要避免一刀切，也不能發生「規模性的疫情反彈」失控。力求防控工作的科學性、精準性，力爭在常態化防控和疫情處置的各個環節採取最優的防控措施，做到以最小的防控成本達到最佳的防控效果。

張文宏指出，臨床救治團隊完成了上海近6個月的2266例病例的分析，發現在所有病例中疫苗接種的比例已經達到94％左右，在疫苗高接種率的背景下，如果醫療資源得到了充分的保障，所有病例均未發展至危重症，無一例死亡。

「重要的是，再次明確了疫苗接種與重症病例發生率的強相關性。」張文宏表示，2針疫苗接種後，仍有一定比例會發生至需要吸氧的重症狀態，但是在加強第三針免疫接種後的病例中，重症發生率降低至0.1％，更無一例發展至危重症。