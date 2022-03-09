李彥儒認為顏色在每個人心中擁有不同意義，近來在白沙港候船室圍籬區用麥克筆作畫，成了打卡新景點。（李彥儒提供／謝佳潾屏東傳真）

「自己的色彩，自己給！」琉球女孩李彥儒長年用麥克筆作畫，黑白設計是她對欣賞者的貼心，她認為顏色在每個人心中擁有不同意義，近來這份才藝與心意化成白沙港候船室圍籬區11幅長達13公尺的畫作，也成了打卡新景點。

現年27歲的李彥儒是土生土長琉球人，從小學畫的她，高中學廣告設計、大學讀視覺傳達，對藝術創作很有自己的想法，當中以麥克筆作黑白畫是她最推崇的藝術表達方式，她說，不用華麗的顏色作畫是不想有限制，色彩在每個人心中擁有不同的意義。

李彥儒新穎的作畫理念，在商業市場上獲得不少認同，她畢業後接了不少案子，民宿房間、導覽地圖、咖啡廳牆等，她都畫過。而今她在藍白航運當售票員，但藝術專長並未被埋沒，她的經理周台誠特地請她為候船室圍籬區作畫，也進而催生出小琉球首幅黑白藝術牆。

李彥儒認為顏色在每個人心中擁有不同意義，近來在白沙港候船室圍籬區用麥克筆作畫，成了打卡新景點。（謝佳潾攝）

李彥儒認為顏色在每個人心中擁有不同意義，近來在白沙港候船室圍籬區用麥克筆作畫，成了打卡新景點。（謝佳潾攝）

李彥儒以熟悉的手感及對家鄉的認識，2晚即打好草稿，接著利用下班及假日時間作畫，耗時3個月後，11幅總長13.42公尺的黑白地景畫作，終於完美呈現在白沙港藍白航運候船碼頭旁的圍籬區，也成功改善生硬的小琉球候船免稅提領管制區。

「好像在開畫展！」李彥儒說，雖然這非她首幅大型畫作，但卻是首次有這麼多人知道她的畫，有次有個小朋友突然跑進售票處看了她一眼又跑出去，她跟著出去後，看到對方媽媽正在幫孩子與她的畫作拍照，後來聽同事說，媽媽有跟小朋友說，畫畫的姊姊就在裡面，這句話挺感動的。

她說，希望黑白藝術牆能成為小琉球的獨特打卡點，除了因與其他彩繪牆不一樣外，也期許透過黑白畫作，讓每位看畫者能體會最直觀的心情色彩，為每趟小琉球行都留下專屬的彩色記憶。