303大停電引發各界關切台灣能源安全議題，受邀到國民黨中常會專題演講的前行政院副院長杜紫軍今天表示，台灣的電力供應與穩定均不足，2023到2025年核二及核三廠陸續除役，才是電力供應的最大挑戰，而區域供電失衡，南北高壓輸電線路將成為「國安風險」，到2025年化石能源發電佔比高達8成，造成企業減碳困難。

303大停電引爆民怨四起，國民黨下午中常會邀請前行政院副院長杜紫軍以「0303大停電後檢視臺灣能源問題」為題發表講演，對於蔡政府能源政策缺失、國際能源安全等面向深入分析並提供建言。

杜紫軍表示，台灣的能源問題首先是電力供應及穩定均不足，2023至2025年核二及核三廠陸續除役，才是電力供應的最大挑戰。此外，再生能源比例逐年增加，將嚴重衝擊電網的穩定，未來傍晚尖峰隨時會有限電危機，台電電力調度也難為無米之炊。

其次，區域供電失衡電網脆弱；北部供電不足，南電北送輸電線路滿載，增加電網風險，加上未來天然氣電、離岸風電、太陽光電等新增電力，絕大部分在中南部，無法有效解決供電失衡問題。南北高壓輸電線路也成為「國安風險」。

第三、化石能源占比高減碳困難；2025年化石能源發電占比將仍高達8成，目前電力排碳係數為0.502公斤 CO2e／度，造成企業減碳困難。2023至2026年歐盟即將實施碳邊境關稅措施，發電排碳如無法大幅降低，對台灣產品銷歐形成障礙。

面對能源問題，杜紫軍提出未來方向。首先，能源是科技、是產業不是政治，應將能源政策回歸專業，揚棄政治口號圖騰與政黨鬥爭，並記取近年多次大停電的教訓，檢討背後真正原因，不要把責任全部歸給台電基層人員。

他強調，3日大停電跟去年513停電的共同現象，都是機械設備或人為操作問題，興達電廠出問題，全部電網就垮，這次檢討報告說6個月內要改善，「很抱歉，距離上一次發生已經8個月了，上次8個月沒改善，這次6個月能改善嗎」？

他質疑，民進黨過去一直強調非核家園，當時國際趨勢是走向非核，「但現在全世界的趨勢已經改了」，這是民進黨調整政策的下台階，應該趁國際能源政策調整的時機，勇敢面對過去的錯誤，從零核走向零碳優先。