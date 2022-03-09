高雄區監理所率先導入酒精鎖，路考前考生得先吹氣才可上路。（高雄區監理所提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄區監理所全國首創路考車輛導入酒精鎖裝置，9日正式上路！為加強宣導民眾開車不喝酒，除避免酒駕上路，同時也讓駕駛人了解酒精鎖的操作方式，未來如果成效良好，將導入轄區各汽車駕駛訓練班。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，目前市售監管型的酒精鎖，開動前要吹氣，合格才能發動引擎，開車45至60分鐘後會再要求再吹一次，以確保行車中沒飲酒，若不依照要求吹氣酒測，熄火後車輛會鎖死，得回酒精鎖服務中心或汽車原廠解開。

李瑞銘指出，監理所每天都會有民眾報考汽車駕照，為了避免民眾參加汽車路考前有飲酒情事，高雄區監理所率先導入酒精鎖，安裝於考驗車輛上，道路考試前須由考生透過吹嘴確定是否有飲酒，除了避免酒駕上路，同時也讓駕駛人了解酒精鎖的操作方式，9日正式上線。

由於報考汽車者尚未領有駕照，為了行駛安全及不影響考驗流程，監理所採用的酒精鎖並非監管型，只要發動前完成吹氣即可啟動，不會在發動後5分鐘要求重新測試，在駕駛期間也不會隨機要求重測，所以不會造成考生及考驗員的困擾。

李瑞銘強調，目前全國由高雄區監理所、屏東監理站及臺東監理站率先試辦，未來如成效良好，將導入轄區各汽車駕駛訓練班，以培養優良汽車駕駛人正確觀念。

酒精鎖制度在2020年3月實施，規定酒駕再犯、酒駕致人重傷或死亡、酒駕拒（檢）測等3種違規而被吊銷駕照的駕駛人，在符合規定的情況下，重新考得駕照後，一年內必須駕駛裝設有酒精鎖之車輛。