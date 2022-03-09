歐股周三早盤大力彈升。投資人選擇買進一些此前遭到大量拋售的股票；當時由於俄羅斯入侵烏克蘭，引起西方國家的制裁行動，造成部分股票在市場遭拋售。

在此前連4個交易日下跌之後，周三泛歐Stoxx 600指數早市大漲10.15點或2.45%，為425.16點。此前受衝擊的銀行股、旅遊休閒股、汽車股在早盤皆上漲超過4%。

蘋果在歐洲的供應商上漲，艾司摩爾、安謀、英飛凌皆上漲在3.5%至5%之間。蘋果發表新品，iPhone SE和iPad Air新增加5G連線功能，新的桌上型電腦Mac Studio也導入更快速的晶片。

愛迪達大漲7.6%，該德國體育用品商誠實地指出，預計今年中國銷售將復甦，但俄羅斯市場中斷業務，將有2.5億歐元銷售損失的風險。

在宣布去年營業利益增加65%之後，德國物流公司德國郵政上漲4.9%。

此前因對俄羅斯曝險，受重創的銀行股彈升4.7%。義大利第二大銀行裕信銀行升7.4%，法國巴黎銀行升7.9%。

在英美祭出禁止俄羅斯石油之下，全球股市在周二下跌，投資人擔心全球停滯性通膨的來臨。歐股今年以來已下跌13%。