聯華（1229）9日公布去年財報，全年營收1,132億元，年增18.6％；稅後純益40.89億元，更較前年大幅成長32％，營收、獲利雙雙改寫歷史新高。
不過由於聯華近年都有配發股票股利，股本膨脹，去年每股稅後純益2.92元，未能超越2017年的3.11元。
聯華今天董事會同步通過股利政策，每股擬配發現金股息1.8元、股票股利0.5元，合計2.3元，遜於去年的2.7元（現金1.7元＋股票0.5元），股利配發率為78.7％。
聯華2019年起已轉型為控股公司，除了老本業麵粉，聯華旗下持股50％的子公司聯華林德，為國內最大工業氣體製造商，近年獲利表現出色，受惠台積電領軍國內半導體擴廠不斷，帶動周邊相關的工業氣體需求增加，為聯華營運成長帶來一大推力。
另外聯華旗下的聯強、神達、神基、聯成等子公司與孫公司，去年營運也都繳出亮麗成績單。
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